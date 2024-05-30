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Губернатор Махонин представил план развития микрорайона ДКЖ в Перми

Правительство края планирует развивать микрорайон комплексно.

План развития микрорайона ДКЖ в Перми представил губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Как сообщил глава Прикамья, 30 мая было заключено соглашение о сотрудничестве между строительной компанией «КОРТРОС» и IT-компанией «Юникорн». Продолжительность действия соглашения — 10 лет. Правительство планирует комплексно развивать микрорайон и создать для его жителей единую цифровую среду.

«Новые дома на ДКЖ будут не только современными, но и “умными”. Жители смогут управлять своим домом с помощью мобильного приложения. Этот проект может стать крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды», — отмечает Дмитрий Махонин.

Такие решения помогут жителям микрорайона контролировать качество работы управляющих компаний.

Как сообщает губернатор Пермского края, помимо постройки жилых комплексов, в план развития входит создание социальных объектов и обновление дорожной сети, которое уже идёт на улице Локомотивной.