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Статус Анапы официально изменили на муниципальный округ

Депутаты Заксобрания Кубани на очередной сессии утвердили закон о наделении Анапы статусом муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Как рассказал на заседании председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, статус города меняется в соответствии с федеральным законодательством. Согласно его положениям, статус городского округа имеют муниципалитеты с определенной долей городского населения, площадью территории и плотностью населения. При несоответствии каких-либо критериев город получает статус муниципального округа. Что касается Анапы, она не соответствовала статусу городского округа по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав города.

Наделение новым статусом не потребует досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления, отметили депутаты, принимая решение.

«Мы продолжаем работу по приведению в соответствие краевого законодательства. Подчеркну, законопроектом установлен переходный период до 1 января 2025 года, в течение которого принимается устав муниципального образования, вносятся изменения в иные муниципальные правовые акты. Реализация данного этапа не принесет неудобств местным жителям», — прокомментировал присвоение Анапе нового статус председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.