Миллион за тайный разговор: Кадыров обещает щедрую награду за разгадку слов Путина и Мирзиёева

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал интерес у своих подписчиков, предложив им угадать, о чем шла речь в личном разговоре между ним и президентами России и Узбекистана — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым. Он обещал награду в 1 миллион рублей за правильный ответ.