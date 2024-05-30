Миллион за тайный разговор: Кадыров обещает щедрую награду за разгадку слов Путина и Мирзиёева

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал интерес у своих подписчиков, предложив им угадать, о чем шла речь в личном разговоре между ним и президентами России и Узбекистана — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым. Он обещал награду в 1 миллион рублей за правильный ответ.
Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз.
Кадыров также призвал людей из своего окружения не давать подсказок и воздерживаться от комментариев, предупредив, что любая утечка информации подорвет доверие навсегда. Он выразил уверенность в том, что они осознают важность сохранения тайны.
26 мая во время своего визита в Узбекистан Владимир Путин встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте. Исходно визит был запланирован на два дня, но президент России решил остаться в Узбекистане на ночь и провести утром 28 мая пресс-конференцию.
Узбекистан стал третьей страной после переизбрания, которую посетил Путин. Ранее президент совершил поездки в Китай и Белоруссию. В Кремле заявили, что переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, они были основательными и продуктивными.
Также в Узбекистан приезжал Рамзан Кадыров. Он поделился, что посетил в Ташкенте места, связанные с его отцом — первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.
Диана Тачаева