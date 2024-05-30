Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко оценил качество посевов на «президентских полях» (видео)

В Витебской и Могилевской областях на землях одного из сельхозпредприятий располагаются экспериментальные поля, которые регулярно инспектирует глава государства, когда приезжает на малую родину.

Источник: Sputnik.by

Сегодня Александр Лукашенко в сопровождении бизнесмена Сергея Тетерина обследовал поля сельскохозяйственного унитарного предприятия «Зубревичи-Агро», которое располагается в Оршанском районе.

В урочище Химы белорусский лидер проверил, насколько качественно высажены просо, клевер, сурепица озимая и люцерна посевная. На кадрах видно, что он вырвал ромашку со словами, что «это вредное растение».

«Как только появится розетка, побудет несколько дней, тогда убирается на сенаж», ― объяснил Александр Лукашенко бизнесмену, как работают аграрии с клевером.

Глава государства оценил работу агрономов сельхозпредприятия как идеальную, потому что люцерна и клевер высажены на полях вместе.

Затем он осмотрел поле ОАО «Александрийское», где на 10 гектарах высажена кукуруза гибридного сорта «Аутенц KWS». Несмотря на то, что между полями, буквально, пара метров — это уже Шкловский район. Рядом расположен еще один участок на 9 гектаров с гибридной кукурузой сорта «Лионель».

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство