Лукашенко оценил качество посевов на «президентских полях» (видео)

Сегодня Александр Лукашенко в сопровождении бизнесмена Сергея Тетерина обследовал поля сельскохозяйственного унитарного предприятия «Зубревичи-Агро», которое располагается в Оршанском районе.
В урочище Химы белорусский лидер проверил, насколько качественно высажены просо, клевер, сурепица озимая и люцерна посевная. На кадрах видно, что он вырвал ромашку со словами, что «это вредное растение».
«Как только появится розетка, побудет несколько дней, тогда убирается на сенаж», ― объяснил Александр Лукашенко бизнесмену, как работают аграрии с клевером.
Глава государства оценил работу агрономов сельхозпредприятия как идеальную, потому что люцерна и клевер высажены на полях вместе.
Затем он осмотрел поле ОАО «Александрийское», где на 10 гектарах высажена кукуруза гибридного сорта «Аутенц KWS». Несмотря на то, что между полями, буквально, пара метров — это уже Шкловский район. Рядом расположен еще один участок на 9 гектаров с гибридной кукурузой сорта «Лионель».