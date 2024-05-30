Лукашенко оценил качество посевов на «президентских полях» (видео)

Затем он осмотрел поле ОАО «Александрийское», где на 10 гектарах высажена кукуруза гибридного сорта «Аутенц KWS». Несмотря на то, что между полями, буквально, пара метров — это уже Шкловский район. Рядом расположен еще один участок на 9 гектаров с гибридной кукурузой сорта «Лионель».