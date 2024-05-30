Михаил Котюков в ежегодном послании рассказал о развитии опорных городов

Кроме того, в Красноярском крае под особым вниманием находятся территории, входящие в зону Арктики. Норильск, Диксон, Игарка и Дудинка сейчас являются опорными пунктами этой территории. Для них будут разработаны мастер-планы, по которым населенные пункты в последующем будут иметь уже документальные планы и подходы для социально-экономического развития.