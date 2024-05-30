Михаил Котюков в ежегодном послании рассказал о развитии опорных городов

В Красноярском крае таких территорий четыре — Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск. Населенные пункты исторически являются административными, экономическими и логистическими центрами. По словам главы региона, для этих городов будут в ближайшее время представлены планы комплексного развития.
Также комплексные проекты развития в данный момент разрабатываются для закрытых городов — Железногорск и Зеленогорск.
Основная цель — раскрыть экономический потенциал территорий и сформировать в них новые стандарты городской среды, — подчеркнул Котюков.
Кроме того, в Красноярском крае под особым вниманием находятся территории, входящие в зону Арктики. Норильск, Диксон, Игарка и Дудинка сейчас являются опорными пунктами этой территории. Для них будут разработаны мастер-планы, по которым населенные пункты в последующем будут иметь уже документальные планы и подходы для социально-экономического развития.
В Норильске же обновление уже идет. В процесс вовлечены регион, город, Российская Федерация и местная промышленная компания. В этом году там планируют сдать сразу восемь новых домов.