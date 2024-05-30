Радий Хабиров подписал указ о награждении Сергея Безрукова и Дениса Мацуева.

«Они приехали к нам с музыкальным фестивалем и новой постановкой в рамках мероприятий к 450-летию Уфы. Я рад, что гостям музей понравился. Он небольшой, но очень уютный, — отметил Радий Хабиров. — Благодарен Денису Леонидовичу и Сергею Витальевичу за их концерты и спектакли в Уфе, в целом за внимание к Башкортостану. Очень важно, что у наших жителей есть возможность погрузиться в атмосферу столичных концертов и спектаклей, прикоснуться к великой культуре нашей страны прямо у себя в республике».