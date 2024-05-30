Автор конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным

«Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины… По конституции другой трактовки не может быть — Зеленский нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм конституции», — заявил Табачник РИА Новости.