Действующая конституция была принята в 1996 году. Одним из членов конституционной комиссии, разрабатывавшей конституцию Украины, был Дмитрий Табачник, на тот момент — глава администрации президента Украины.
«Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины… По конституции другой трактовки не может быть — Зеленский нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм конституции», — заявил Табачник РИА Новости.
По его словам, эта нелегитимность «была специально сконструирована».
«Есть разные интересанты кровавого конфликта на Украине. Один из самых коварных и циничных — это Британия. Британия пытается последние несколько лет вести свою, отдельную игру. Британия в первую очередь заинтересована в затягивании военных действий и их эскалации», — рассказал РИА Новости Табачник.