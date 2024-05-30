СМИ: Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину 6−7 июня

Le Monde отмечает, что вопрос о создании коалиции обсуждался на встрече Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца 27 мая. На пресс-конференции в Дрездене Макрон отказался комментировать «слухи» о решении по отправке французских инструкторов на Украину. До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, необходимые для работы специалистов из Франции на Украине. Позднее в Минобороны Франции и Украины уточнили, что вопрос еще прорабатывается.