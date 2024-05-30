В Челябинске стартовала масштабная программа по ремонту дворовых проездов

— Как и обещал, запускаем в этом сезоне в Челябинске масштабную программу по ремонту внутриквартальных и дворовых проездов, — написал Алексей Текслер. — Проблема с ними не новая, вы часто об этом мне пишите. Много делаем по дорогам в целом, но и проездами во дворах тоже надо заниматься. В прошлом году отремонтировали ряд адресов, но объёмы этого года значительно больше.
По каким адресам планируется провести ремонт, можно узнать по ссылке. Этот список будет пополняться, резерв адресов на основе обращений уже сформирован.
— Отмечу активность администрации города в этом вопросе. Нашли собственные средства, регион поддержал, — добавил губернатор. — Проблема актуальна не только для Челябинска. Поэтому активно занимаемся дворовыми проездами в Магнитогорске, других городах. Если проекты этого года станут успешными, будут оценены жителями, то распространим этот опыт на весь регион.
Напомним, в середине апреля, собрав от жителей через соцсети обращения по проблемным участкам дорог в Челябинске и проехав с инспекцией по городу, губернатор области Алексей Текслер расширил планы по дорожному ремонту. Помимо этого, тогда было решено сделать акцент на приведение в порядок внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий.