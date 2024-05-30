В Челябинске стартовала масштабная программа по ремонту дворовых проездов

— Как и обещал, запускаем в этом сезоне в Челябинске масштабную программу по ремонту внутриквартальных и дворовых проездов, — написал Алексей Текслер. — Проблема с ними не новая, вы часто об этом мне пишите. Много делаем по дорогам в целом, но и проездами во дворах тоже надо заниматься. В прошлом году отремонтировали ряд адресов, но объёмы этого года значительно больше.