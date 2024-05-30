Кишинев провоцирует разрыв с Гагаузией, заявила депутат Таубер

Парламент Молдавии 12 апреля принял в первом чтении ряд поправок в законодательство, касающиеся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. На заседании парламента в четверг от лица парламентской группы блока «Победа» Суходольский выступил с инициативой снять с повестки дня этот законопроект, предусматривающий, по его словам, фактическую ликвидацию судов в Гагаузской автономии, однако парламентское большинство отклонило запрос оппозиции.