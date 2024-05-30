Губернатор: «Продолжим благоустройство военного городка Воронеж-45»

Губернатор Александр Гусев 30 мая встретился с руководством войсковой части, которая расположена на территории закрытого военного городка Воронеж-45. Стороны обсудили взаимодействие властей региона и военнослужащих.
Так, при активной помощи облправительства на территории военного городка проводится благоустройство и обновляется инфраструктура. За последние три года на эти цели из средств регионального бюджета было выделено 140,3 млн рублей.
— Безусловно, ещё есть над чем поработать. Мы не оставим без внимания потребности жителей городка и продолжим взаимодействие с военными, — подчеркнул Александр Гусев.
И добавил, что в 2024 году на обновление территории Воронеж-45 будет направлено более 17 млн рублей. Здесь запланировано благоустройство сквера с игровыми зонами. Специалисты проведут мощение тротуара плиткой, установят лавочки и урны. Также появятся детская игровая и спортивная площадки.
Кроме того, будут установлены бюсты на аллее воинской славы.
Также правительство Воронежской области окажет помощь в подготовке технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения на территории военного городка. А когда уточнят стоимость работ — рассмотрят вопрос по их финансированию.
Александр Гусев обсудил с руководством части и другие вопросы. Например, обновление местного Дома офицеров, госпиталя, школы, спортивной инфраструктуры. Глава региона пообещал помощь со стороны облправительства и дал ряд соответствующих поручений.