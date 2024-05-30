Губернатор: «Продолжим благоустройство военного городка Воронеж-45»

И добавил, что в 2024 году на обновление территории Воронеж-45 будет направлено более 17 млн рублей. Здесь запланировано благоустройство сквера с игровыми зонами. Специалисты проведут мощение тротуара плиткой, установят лавочки и урны. Также появятся детская игровая и спортивная площадки.