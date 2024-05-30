Котюков дал особые поручения правительству Красноярского края

О создании таких и о завершении программы научно-технического развития региона дал поручения правительству края губернатор Михаил Котюков в рамках ежегодного послания.
Также глава региона поручил рассмотреть тему создания агробиотехнопарка на базе КрасГАУ. А для выявления и поддержки одаренных детей Михаил Котюков предложил создать краевой центр, который бы и занимался этим вопросом с привлечением местных специалистов.
Кроме того, особые темы послания — здравоохранение и кадры. По этим направлениям часто возникают проблемы в территориях края. Глава региона поручил подготовить программу развития темы здравоохранения с учетом уже новых федеральных проектов, в том числе предусмотреть мероприятия по охране материнства и сбережению здоровья детей.
Люди недовольны не потому, что качество помощи низкое, а потому, что в некоторых территориях медпомощи просто нет, нет специалистов, выпускники не хотят ехать работать в районные больницы. Это огромный вызов для нас.
Губернатор также обратился к главам территорий.
Обращаюсь к главам муниципальных образований — нам нужны решения, как обеспечить врачей необходимыми социальными гарантиями, это будут жители ваших территорий. Это очень важно.