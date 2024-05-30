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Беларусь и Монголия планируют взаимное признание водительских прав

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект соглашения с Монголией о взаимном признании и обмене водительских прав, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Источник: Sputnik.by

«Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение, а также на подписание документа уполномочено Министерство внутренних дел», — говорится в сообщении.

Если соглашение подпишут, монгольские граждане, у которых есть разрешение на постоянное проживание в Беларуси, смогут менять водительские удостоверения без сдачи теоретических и практических экзаменов. Такие же нормы будут действовать для граждан Беларуси в Монголии.

Ранее похожие договоренности начали действовать между Беларусью и Россией. Также подписан аналогичный документ о водительских правах с ОАЭ.

Указ о проекте соглашения с Монголией подписан незадолго до государственного визита Александра Лукашенко в эту страну. Поездка намечена на 1—4 июня. Планируется, что в Улан-Баторе глава белорусского государства проведет официальные переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом в узком и расширенном составах.

Лукашенко Александр