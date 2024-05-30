Беларусь и Монголия планируют взаимное признание водительских прав

«Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение, а также на подписание документа уполномочено Министерство внутренних дел», — говорится в сообщении.
Если соглашение подпишут, монгольские граждане, у которых есть разрешение на постоянное проживание в Беларуси, смогут менять водительские удостоверения без сдачи теоретических и практических экзаменов. Такие же нормы будут действовать для граждан Беларуси в Монголии.
Ранее похожие договоренности начали действовать между Беларусью и Россией. Также подписан аналогичный документ о водительских правах с ОАЭ.
Указ о проекте соглашения с Монголией подписан незадолго до государственного визита Александра Лукашенко в эту страну. Поездка намечена на