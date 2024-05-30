В Приднестровье обеспокоены визитами Блинкена и Писториуса в Молдавию

«Мы всегда переживаем, когда такие должностные лица, как госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Германии Борис Писториус приезжают в Молдову и выполняют какие-то определённые функции. Каждый такой визит вызывает у нас вопросы, а не будет ли усиления военной составляющей Молдовы? Не будет ли какой-то агрессивной риторики в адрес миротворческих сил? Не будет ли негативного развития событий? Это нас настораживает», — сказал Беляков.