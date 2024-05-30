Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России

«Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора», — сказал Расмуссен журналистам «Европейской правды».
Несколькими днями ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил изданию, что полученные от его страны истребители ВСУ смогут использовать исключительно на своей территории. Власти Бельгии также планируют передать Украине в общей сложности 30 истребителей F-16 до 2028 года.
Дания в 2023 году пообещала поставить Украине 19 истребителей F-16. 14 мая 2024 года премьер-министр страны Метте Фредериксен заявил, что истребители будут переданы Украине в течение месяца.
29 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна остро нуждается в поставках истребителей из-за увеличения линии фронта после российского наступления на Харьков. По его словам, для защиты фронтовой линии необходимо минимум 60 истребителей, а оптимально — 100−120 единиц. Также, добавил он, нужно разрешение на ненанесение ударов по приграничной российской территории.
Всего Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. На прошлой неделе представитель Нацгвардии США сообщил, что украинские летчики завершат обучение пилотированию F-16 в августе. Поставки истребителей ожидаются только после окончания обучения летчиков.