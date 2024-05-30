Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России

«Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора», — сказал Расмуссен журналистам «Европейской правды».