Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Алматы

Белоусов примет участие во встрече министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран — участниц ОДКБ.
Напомним, встреча руководителей оборонных ведомств государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности пройдет
Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ОДКБ.
Его участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей Организации.
В Казахстан с официальным визитом ранее прибыл министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
В Астане министры обороны Казахстана и Беларуси Руслан Жаксалыков и Виктор Хренин подписали несколько соглашений, которые касаются организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на аэродромах обеих стран.