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Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Алматы

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Алматы.

Источник: Sputnik.kz

Белоусов примет участие во встрече министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран — участниц ОДКБ.

Напомним, встреча руководителей оборонных ведомств государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 30—31 мая, ранее сообщали в Минобороны Казахстана.

Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ОДКБ.

Его участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей Организации.

В Казахстан с официальным визитом ранее прибыл министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В Астане министры обороны Казахстана и Беларуси Руслан Жаксалыков и Виктор Хренин подписали несколько соглашений, которые касаются организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на аэродромах обеих стран.