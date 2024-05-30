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Словения решила признать Палестину независимым государством

ЛЮБЛЯНА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства.

Источник: AP 2023

Об этом сообщил МИД страны на официальной странице в X (ранее Twitter).

«Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию», — говорится в сообщении.