МИД Беларуси: пошлины ЕС на зерно — очередной удар по продбезопасности в мире

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Беларуси зерно. Он уточнил, что документ вступит в силу с 1 июля этого года. Он касается зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки. Меры относятся также к импорту гранул из свекловичного жома и гороха.
Отметив, что данное решение Евросоюза негативно отразится на беднейших странах, Анатолий Глаз подчеркнул, что оно при этом идет вразрез с правилами международной торговли.
«Это решение также еще и очевидное попрание Евросоюзом общих правил международной торговли и правил ВТО».
Однако, по словам Глаза, хоть данный шаг европейских политиков вызывает вопросы, но он «не вызывает удивления».
«Граждане Евросоюза, особенно накануне выборов в Европарламент, должным образом его оценят. Произойдет повышение цен на продукты питания, обычные фермеры, предприниматели и другие налогоплательщики на себе ощутят еще ряд негативных последствий».
«Граждане Евросоюза, особенно накануне выборов в Европарламент, должным образом его оценят. Произойдет повышение цен на продукты питания, обычные фермеры, предприниматели и другие налогоплательщики на себе ощутят еще ряд негативных последствий», — подчеркнул Глаз.
При этом он заверил, что и Беларусь, и Россия это евросоюзовское решение «совершенно спокойно» переживут, поскольку не только обеспечивают собственную продбезопасность, но и на деле ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности.
Заградительные пошлины ЕС
Решение о заградительных пошлинах анонсировалось еще весной, и речь шла о зерне, масличных и продуктах их переработки — то есть пяти группах продукции из 10, 12, 14, 15 и 23 глав товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Там перечислены злаки, масличные семена и плоды, животные и растительные жиры, остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных.
Минсельхозпрод Беларуси заявлял по этому поводу, что республика не экспортирует зерно в ЕС, а только продукты переработки. Поэтому никакие заградительные пошлины существенно не повлияют на внешнюю торговлю страны.
«ЕС — это не наш основной рынок по продукции переработки», — отмечали в ведомстве.
В свою очередь глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что некоторые виды российского зерна используют предприятия в ЕС.
«Это Италия, Испания в первую очередь. Оно крайне необходимо. Конечно, они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже. Наше зерно дешевле», — пояснял он.
Шеф-редактор аналитического бюро портала СОНАР 2050 Иван Лизан в комментарии для Sputnik говорил, что такие заградительные пошлины ЕС — это неизбежная инфляция в продовольственном секторе.
«Еда станет немного дороже», — подчеркивал эксперт.