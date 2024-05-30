МИД Беларуси: пошлины ЕС на зерно — очередной удар по продбезопасности в мире

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Беларуси зерно. Он уточнил, что документ вступит в силу с 1 июля этого года. Он касается зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки. Меры относятся также к импорту гранул из свекловичного жома и гороха.