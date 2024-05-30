Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. Он отметил, что это лишь первый этап, который будет дополнен совместной работой в других областях, как, например, в борьбе против дезинформации и кибератак.