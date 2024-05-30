Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

Соглашение между правительствами Молдавии и Франции о сотрудничестве в сфере обороны было подписано в Париже 7 марта 2024 года. Это уже второе аналогичное соглашение между странами. Первое было подписано в 1998 году. Парламент ратифицировал соглашение в первом чтении 25 апреля.
«Законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве между Молдавией и Францией в сфере обороны одобрен во втором (финальном — ред.) чтении голосами 54 депутатов», — заявил Гросу.
Соглашение предусматривает, что стороны будут сотрудничать в таких областях, как оборонная политика, организация и функционирование вооруженных сил, обучение, в том числе лингвистическое, совместное развертывание и участие в международных миссиях и операциях, включая миротворческие и гуманитарные операции, военные информационные технологии и телекоммуникации, контроль и управление воздушным пространством, логистическая поддержка.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. Он отметил, что это лишь первый этап, который будет дополнен совместной работой в других областях, как, например, в борьбе против дезинформации и кибератак.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.