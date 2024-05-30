На выборы губернатора Петербурга собрался врач- «не бла-бла-бла»

Абдин уже участвовал в выборах в Петербурге в 2021 году — он безуспешно пытался стать депутатом Законодательного собрания. Во время избирательной кампании он успел даже сменить округ выдвижения. И, даже несмотря на это, оказался одним из немногих, кто смог зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца, сдав подписи. Во время избирательной кампании на улицах заметили плакаты Абдина с лозунгом «Я не бла-бла-бла».