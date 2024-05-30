На выборы губернатора Петербурга собрался врач- «не бла-бла-бла»

Управляющий партнер «ЕвроМед Клиник» Александр Абдин будет выдвигаться на выборы губернатора Петербурга. Об этом он сообщил 30 мая на круглом столе, который организовали политтехнологи при поддержке Общественной палаты.
По словам Абдина, он собирается участвовать в выборах от Российской партии свободы и справедливости. До 2021 года она носила аббревиатуру КПСС.
Абдин уже участвовал в выборах в Петербурге в 2021 году — он безуспешно пытался стать депутатом Законодательного собрания. Во время избирательной кампании он успел даже сменить округ выдвижения. И, даже несмотря на это, оказался одним из немногих, кто смог зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца, сдав подписи. Во время избирательной кампании на улицах заметили плакаты Абдина с лозунгом «Я не бла-бла-бла».
Абдин также активно участвует в работе городских чиновников — с 2019 года он постоянный член совета по развитию здравоохранения Санкт-Петербурга при губернаторе, а также член рабочей группы по «Развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи на 2019−2024 годы» при комитете по здравоохранению. Он — выпускник военно-медицинской академии, как и нынешние чиновники, отвечающие за здравоохранение в Петербурге.