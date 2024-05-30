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FT: США и Украина готовятся подписать пакт о безопасности на полях саммита G7

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. США близки к подписанию двустороннего пакта о безопасности с Украиной. Как сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский могут заключить соглашение на полях саммита Группы семи (G7) в Италии в июне.

Источник: РИА "Новости"

Согласно изданию, эта договоренность станет самой значимой в серии документов о безопасности, которые Украина уже заключила с другими государствами — членами НАТО. В соглашении будут изложены обязательства по долгосрочной поддержке Украины со стороны США, включая проведение обучения украинских военнослужащих, обмен разведданными и экономическую помощь.

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, ничего сверх этого никто не обещает.