FT: США и Украина готовятся подписать пакт о безопасности на полях саммита G7

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, ничего сверх этого никто не обещает.