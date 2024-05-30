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Reuters: Франция не пригласит РФ на торжества по случаю 80-летия высадки в Нормандии

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Франции не планируют приглашать Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Мемориальный комплекс на пляже «Омаха», месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.
Мемориальный комплекс на пляже «Омаха», месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.Источник: РИА "Новости"

Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники сообщила, что Франция намерена направить приглашение России принять участие в торжествах в Нормандии.

Однако до сих пор ни в посольстве России во Франции, ни в МИД РФ не сообщали о получении соответствующего приглашения. ТАСС также не удалось получить ответ на этот вопрос от организаторов церемонии.

Торжественные и памятные церемонии, посвященные высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года во время Второй мировой войны, пройдут в Нормандии и Бретани с 6 по 8 июня. Самая крупная состоится на пляже Омаха 6 июня, в ней примут участие 25 глав государств и правительств, в том числе президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III. Также туда пригласили и украинского лидера Владимира Зеленского.

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