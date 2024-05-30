Reuters: Франция не пригласит РФ на торжества по случаю 80-летия высадки в Нормандии

Торжественные и памятные церемонии, посвященные высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года во время Второй мировой войны, пройдут в Нормандии и Бретани с 6 по 8 июня. Самая крупная состоится на пляже Омаха 6 июня, в ней примут участие 25 глав государств и правительств, в том числе президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III. Также туда пригласили и украинского лидера Владимира Зеленского.