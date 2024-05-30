Столетний ветеран из Дагестана рассказал Путину о желании отправиться на СВО

«Уважаемый президент Российской федерации, мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру обороны РФ, я был автоматчиком с 1941 по 1945 год на фронтах. Попросил меня направить на Украину … защищать Россию», — сказал Ибрагим-Паша Садыков (цитата по ТАСС).
Как добавил ветеран, в военном комиссариате Махачкалы ему сказали, что для участия в боевых действиях берут только граждан до 60 лет. Он также пожелал Владимиру Путину здоровья и победы в военной операции.
Ибрагиму-Паша Садыкову присвоили звание Героя России «за мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественно войны 1941−1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи». В октябре 1941 года, когда Садыкову было 18 лет, его отправили в Армавирское военное училище, а затем — в Сталинград. Он держал оборону города на разъезде на протяжении трех месяцев. Ибрагим-Паша Садыков также участвовал в освобождении Керчи и Киева, обороне Ростова, Сталинградской битве и битве на Курской дуге. После завершения войны он 40 лет работал в геолого-разведывательном управлении Махачкалы.
Владимир Путин вручил госнаграды спикеру Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко, мэру Москвы Сергею Собянину и другим. Всего в мероприятии участвовали более 30 человек. Церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.