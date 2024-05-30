Столетний ветеран из Дагестана рассказал Путину о желании отправиться на СВО

Ибрагиму-Паша Садыкову присвоили звание Героя России «за мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественно войны 1941−1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи». В октябре 1941 года, когда Садыкову было 18 лет, его отправили в Армавирское военное училище, а затем — в Сталинград. Он держал оборону города на разъезде на протяжении трех месяцев. Ибрагим-Паша Садыков также участвовал в освобождении Керчи и Киева, обороне Ростова, Сталинградской битве и битве на Курской дуге. После завершения войны он 40 лет работал в геолого-разведывательном управлении Махачкалы.