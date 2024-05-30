FT узнала об опасениях Зеленского из-за США и переговоров с Россией

Так, по данным FT, на этой неделе офис Зеленского опубликовал памятку для чиновников и членов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и главу Китая Си Цзиньпина за то, что они отказались от посещения саммита. «Если они не [присутствуют], то в чем их реальный интерес?» — говорилось в записке.