Лавров прокомментировал признание Палестины рядом стран

«Главой МИД России было отмечено, что выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации ведомства.
22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали независимость Палестины.
Палестинское государство в ближайшее время также намерены признать такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия. Правительство Словении также приняло решение о признании Палестины.