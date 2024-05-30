Лавров прокомментировал признание Палестины рядом стран

Расширение ряда стран, признавших Палестину суверенным государством, говорит о запросе на справедливость при урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами арабских стран, сообщает МИД России на своем официальном сайте.