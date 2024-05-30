Молдавия и Украина договорились о транзите российского газа в Приднестровье

«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе, тем более этот кризис немедленно станет проблемой всей Молдавии. Но мы не будем выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту», — рассказал господин Парликов в интервью Bloomberg.
В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год — эти объемы должны были распределяться между правым и левым берегом Днестра. Но в ноябре 2022 года «Газпром» вдвое сократил поставки газа в Молдавию через Украину, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.
Сейчас транзитом через Украину из РФ идет лишь 4 млн куб. м. газа в сутки против контрактных 9 млн куб. м. в сутки — все они уходят исключительно в Приднестровье, в то время как сама Молдавия покупает газ у европейских стран.