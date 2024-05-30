Молдавия и Украина договорились о транзите российского газа в Приднестровье

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год — эти объемы должны были распределяться между правым и левым берегом Днестра. Но в ноябре 2022 года «Газпром» вдвое сократил поставки газа в Молдавию через Украину, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.