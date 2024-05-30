Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины западным оружием по территории РФ

«Это (использование Украиной западных вооружений — прим. ТАСС) возможно только с помощью космической разведки. Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом — передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих — это подсказать цель на карте. А дальше — уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», — добавила Захарова.