Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины западным оружием по территории РФ

Дипломат в связи с рассуждениями на Западе о том, разрешать Украине наносить удары по территории РФ или нет, указала, что украинцы не в состоянии самостоятельно использовать западные вооружения, а полетное задание для этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО.
«В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри — никаких “разрешений” или “неразрешений” Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», — подчеркнула Захарова.
«Это (использование Украиной западных вооружений — прим. ТАСС) возможно только с помощью космической разведки. Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом — передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих — это подсказать цель на карте. А дальше — уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», — добавила Захарова.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последнее время неоднократно призывал США и страны НАТО в ЕС пересмотреть запрет на нападение Украины на объекты в России с применением западного оружия.