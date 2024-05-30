Меликов ответил на слова члена СПЧ об «агрессивных вахах» в Дагестане

Он также призвал «притормозить» с выделением средств из федерального бюджета на развитие туризма в Дагестане, и вначале «разобраться с радикалами и русофобами, чтобы приезжающие в регион туристы могли чувствовать себя в безопасности». «Я люблю Дагестан, как и всю нашу страну. И поэтому я не хочу, чтобы всякие агрессивные “вахи” с извращенным мировосприятием безнаказанно превращали его в чуждый для России и всех ее граждан регион для радикалов. Неужели все опять молча сделают вид, что ничего не произошло и мы все не так поняли?», — заключил член СПЧ.