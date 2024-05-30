Politico: Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по РФ

Как уточняет Politico, теперь Украина фактически может использовать предоставленное американцами оружие, в том числе ракеты и ракетные установки, чтобы сбивать запущенные российские ракеты, направляющиеся в сторону Харькова, наносить удары по военным на границе и по российским бомбардировщикам. Но собеседники издания уточняют, что ВСУ не может использовать это оружие для поражения гражданской инфраструктуры или запуска ракет большой дальности. Politico отмечает, что «это ошеломляющий сдвиг, который приведет к эскалации войны за счет более непосредственного вовлечения в нее США».