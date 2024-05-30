Госдепартамент ответил Лаврову на слова о ядерном оружии в Корее

В 2007 году российская сторона обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002 году), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора. Но при этом Москва ввела односторонний мораторий на РСМД.