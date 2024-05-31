Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

В отношении Дональда Трампа возбуждены еще несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он проходил по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом.