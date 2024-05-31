Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Переговоры присяжных начались вчера, 30 мая, и в общей сложности продлились около 11 часов. У экс-президента есть право обжаловать обвинительное решение. Участие в судебном процессе не мешает ему баллотироваться в президенты в ходе выборов, которые должны пройти в США в ноябре. Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, осужденным за уголовное преступление.
В январе 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что в 2006 году господин Трамп состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Он якобы передал ей деньги через своего бывшего адвоката Майкла Коэна. Тот подтвердил информацию о выплатах в 2019 году, согласившись сотрудничать со следствием.
Сами выплаты не являются нарушением, но, когда экс-президент возместил адвокату потраченные деньги, то документально их оформили как плату за судебные издержки. Прокуратура расценила этот как фальсификацию. В мае допросили саму порноактрису.
В отношении Дональда Трампа возбуждены еще несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он проходил по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом.