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Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории.

Источник: Reuters

«Безумный», — написал Сакс в соцсети X, сопроводив пост сообщением газеты Politico о решении Байдена.

Накануне Politico сообщило, что президент США втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах России. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.

Позднее представитель госдепартамента США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, «угрожающими» району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

В России, комментируя заявления Запада об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.

Байден Джо