Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России

Позднее представитель госдепартамента США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, «угрожающими» району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.