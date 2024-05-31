Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России

«Безумный», — написал Сакс в соцсети X, сопроводив пост сообщением газеты Politico о решении Байдена.
Накануне Politico сообщило, что президент США втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах России. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.
Позднее представитель госдепартамента США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, «угрожающими» району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
В России, комментируя заявления Запада об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.