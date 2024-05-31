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Шольц рассказал о дипломатическом будущем отношений Германии и России

В ближайшем будущем вооруженного конфликта НАТО с Россией не ожидается, возврат к взаимопониманию и дипломатии допускается. Об этом в четверг, 30 мая, заявил канцлер германии Олаф Шольц.

Источник: Reuters

«Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — заявил во время сессии ответов на вопросы читателей Шольц, которую транслировал YouTube-канал газеты Thüringer Allgemeine. Так он ответил на вопрос о возможном начале конфликта между странами НАТО, Германией в частности, и РФ.

По его словам, целью правительства ФРГ является избежание конфликта с помощью дипломатии и понимания незыблемости государственных границ.

«Разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию», — сказал он.

При этом Шольц отметил, что Германии необходимо повышать свою обороноспособность.

Ранее, 16 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что для решения конфликта на Украине необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.

21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами. Он добавил, что в случае, если государства Европы откажутся от русофобского курса и выдвинут реалистичные идеи о новых принципах отношений, то Россия их изучит. Однако Москва будет определяться исходя из своих национальных интересов.

До этого, 16 февраля, Лавров заявил, что восстановление отношений России и Запада не является проблемой Москвы, так как лимит добрых жестов с российской стороны уже исчерпан. Лавров подчеркнул, что когда-нибудь отношения России и Запада восстановятся, но, когда это произойдет, зависит не от российской стороны, «это их проблема».

дипломатия