Шольц рассказал о дипломатическом будущем отношений Германии и России

«Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — заявил во время сессии ответов на вопросы читателей Шольц, которую транслировал YouTube-канал газеты Thüringer Allgemeine. Так он ответил на вопрос о возможном начале конфликта между странами НАТО, Германией в частности, и РФ.