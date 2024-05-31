На СВО погибли еще два жителя Красноярского края

Александр Ярлыков родился в селе Новоберезовка Идринского района. Там же окончил 10 классов средней школы, после был призван в армию, вернувшись со службы, работал в сельском хозяйстве — на покосах и лесозаготовках. В 2023 году мужчина заключил контракт и в должности пулемётчика участвовал в СВО.