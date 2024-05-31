На СВО погибли еще два жителя Красноярского края

В Минусинске Красноярского края сегодня состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 44-летним Александром Ярлыковым и 38-летним Василием Непогодиным. Об этом сообщили в администрации города.
Александр Ярлыков родился в селе Новоберезовка Идринского района. Там же окончил 10 классов средней школы, после был призван в армию, вернувшись со службы, работал в сельском хозяйстве — на покосах и лесозаготовках. В 2023 году мужчина заключил контракт и в должности пулемётчика участвовал в СВО.
«В штурме Авдеевского коксохимического завода ефрейтор Ярлыков сбил два квадрокоптера противника, проявив мужество и отвагу. Таким он оставался и на протяжении всей службы — высокопрофессиональным, умелым и храбрым. Погиб наш земляк в боях у села Водяное, добросовестно выполняя свой воинский долг. За отвагу и самоотверженность боец награжден орденом Мужества. Посмертно…», — сказано в некрологе.
Василий Непогодин родился в Хабаровске. После окончания учебы с семьей переехал в Минусинск, где закончил курсы в сельскохозяйственном колледже по специальностям токаря и электросварщика. Трудился в ООО «Артель», любил мастерить своими руками.
В 2023 году мужчина заключил контракт и в должности командира мотострелкового взвода отправился на СВО. 17 мая 2024 года он погиб вблизи Авдеевки.
Прощание с военнослужащими пройдет 31 мая с 11 до 12 в центре культурного развития (Минусинск, улица Народная 17).