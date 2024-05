Пентагон подтвердил, что США разрешили Киеву применять их оружие по России

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств организации не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать альянс вне конфликта будет очень сложно. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев намеревался предложить Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.