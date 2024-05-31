В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России

В документе, выдержки из которого приводит ТАСС, говорится о запрете розничной торговле никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки. Т.е. речь идет о запрете как самих вейпов, так и жидкостей к ним.