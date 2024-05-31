В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России

В документе, выдержки из которого приводит ТАСС, говорится о запрете розничной торговле никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки. Т.е. речь идет о запрете как самих вейпов, так и жидкостей к ним.
В пояснительной записке говорится, что вейпинг преподносится как безопасная альтернатива обычным сигаретам, но «наносит непоправимый вред здоровью». Так, даже в безникотиновых жидкостях для вейпов содержатся глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, которые при вдыхании в виде пара могут привести к тяжелым заболеваниям легких.
Ранее, 22 мая, в Госдуме допустили повышение возраста продажи сигарет в России. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что введение запрета на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года возможно через несколько лет.
В апреле Мосгордума внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете на распространение в интернете информации с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табака и вейпов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
С 1 марта в России начал действовать запрет на продажу некоторых жидкостей для вейпов. Ранее список веществ, которые необходимо исключить из электронных сигарет, подготовил Минздрав. В него вошли жидкости, содержащие пищевые ароматизаторы со вкусом фруктов, специй и все примеси, которые выступают в роли энергетиков. В список также попали разные биологические добавки и подсластители.