В Пермском крае похоронили 42-летнего Алексея Можаева, погибшего на СВО

Похороны 42-летнего Алексея Можаева, погибшего в бою на СВО, прошли 30 мая в Чусовом Пермского края, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.
Алексей Можаев родился 28 апреля 1981 года в Березниках. Окончив школу, работал на лесопильном комплексе.
После начала спецоперации Алексей Можаев заключил с минобороны РФ контракт о прохождении военной службы, был топогеодезистом отделения артиллерийской разведки.
14 марта 2024 года, выполняя боевые задачи, рядовой Алексей Можаев погиб. За проявленный героизм его наградили Орденом Мужества посмертно.