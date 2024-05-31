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В Пермском крае похоронили 42-летнего Алексея Можаева, погибшего на СВО

Он посмертно награждён Орденом Мужества.

Источник: Соцсети

Похороны 42-летнего Алексея Можаева, погибшего в бою на СВО, прошли 30 мая в Чусовом Пермского края, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.

Алексей Можаев родился 28 апреля 1981 года в Березниках. Окончив школу, работал на лесопильном комплексе.

После начала спецоперации Алексей Можаев заключил с минобороны РФ контракт о прохождении военной службы, был топогеодезистом отделения артиллерийской разведки.

14 марта 2024 года, выполняя боевые задачи, рядовой Алексей Можаев погиб. За проявленный героизм его наградили Орденом Мужества посмертно.