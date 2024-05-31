Во Владивостоке заметили генерала НАТО

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Во Владивосток прибыл атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар, сообщает региональный телеканал ОТВ.
Как утверждается в сюжете, во Владивосток генерал приехал вместе с дипломатами из Германии, Швейцарии и Франции, вместе они посетили генконсульство Японии. Вопросы журналистов о целях визита дипломаты проигнорировали.
До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске.
Согласно данным с портала департамента государственного протокола МИД России, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики.
По информации из открытых источников, ранее Маллар занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Франции на Украине.