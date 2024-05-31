«Укрэнерго» предупредила об ухудшении ситуации с энергоснабжением в стране

«Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Уже вскоре ситуация снова ухудшится», ― сказано в Telegram-канале компании.
Как уточнил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, предстоящие отключения связаны с ремонтом ряда блоков атомных электростанций (АЭС) в стране.
«И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова», ― заявил он.
Ранее, 28 мая, член наблюдательного совета национальной энергокомпании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что в стране не осталось ни одной целой теплоэлектростанции (ТЭС).
В начале мая глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что половина энергосистемы страны получила повреждения. Среди прочего он сообщил, что Россия продемонстрировала большую эффективность в своих «военных усилиях» по сравнению с Украиной и западными странами.
26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти республики не могут устранить повреждения в энергосистеме страны, несмотря на круглосуточный ремонт. Он призвал украинцев экономить электроэнергию.
До этого, 15 апреля, министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери генерирующих мощностей в стране. Среди прочего он также сообщил, что местное энергопроизводство в Харькове на востоке Украины практически полностью уничтожено.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.