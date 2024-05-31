Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине

Киев просил китайского председателя Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена принять участие в конференции. «Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств», — обращался к ним президент Владимир Зеленский. Некоторые лидеры молчат, и это еще хуже, оценил он. Как полагает политик, «лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения».