Дмитрий Демешин: мигалка — это привилегия для помощи людям, а не чиновников

— Я чётко понимаю чья это привилегия. Это привилегия оперативных и экстренных служб. Конечно, когда они едут на происшествие или на помощь человеку, спецсигнал уместен и необходим, — сказал Дмитрий Демешин. — По закону, у высшего должностного лица региона такая привилегия тоже есть. Но пользоваться ею нужно крайне аккуратно. Только в тех ситуациях, когда это остро необходимо для помощи людям. А использовать «мигалку» чиновникам для собственного удобства нельзя. Чиновники должны обходиться без этих привилегий в быту.