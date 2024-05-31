Дмитрий Демешин: мигалка — это привилегия для помощи людям, а не чиновников

Спецсигналы на автомобильном транспорте являются привилегией на дорогах для экстренных служб, спешащих на помощь людям, а не чиновников. Такое мнение высказал врио губернатора Хабаровского края в своём первом развёрнутом интервью в этом качестве на телеканале «Губерния». Одной из тем стал вопрос, почему Дмитрий Демешин распорядился снять со своего служебного автомобиля «мигалку».
— Я чётко понимаю чья это привилегия. Это привилегия оперативных и экстренных служб. Конечно, когда они едут на происшествие или на помощь человеку, спецсигнал уместен и необходим, — сказал Дмитрий Демешин. — По закону, у высшего должностного лица региона такая привилегия тоже есть. Но пользоваться ею нужно крайне аккуратно. Только в тех ситуациях, когда это остро необходимо для помощи людям. А использовать «мигалку» чиновникам для собственного удобства нельзя. Чиновники должны обходиться без этих привилегий в быту.
История со снятием спецсигналов со служебного автомобиля врио губернатора крайне показательная. Дмитрий Демешин не отделяет себя от простых людей. Более того, быть проще и доступнее для граждан он требует и от своих подчинённых.