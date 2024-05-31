«50 тысяч на фронте»: Олег Кожемяко озвучил, сколько приморцев сражаются в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине находится 50 тысяч приморцев. Такую цифру губернатор Приморья Олег Кожемяков озвучил на отчете о своей деятельности и правительства за 2023 год на заседании парламента края в пятницу, 31 мая. В ходе выступления он рассказал о поддержке участников СВО и их семей, а также анонсировал планы по строительстве в регионе окружного реабилитационного центра для бойцов на 450 коек, сообщает ИА PrimaMedia.