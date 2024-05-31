«50 тысяч на фронте»: Олег Кожемяко озвучил, сколько приморцев сражаются в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине находится 50 тысяч приморцев. Такую цифру губернатор Приморья Олег Кожемяков озвучил на отчете о своей деятельности и правительства за 2023 год на заседании парламента края в пятницу, 31 мая. В ходе выступления он рассказал о поддержке участников СВО и их семей, а также анонсировал планы по строительстве в регионе окружного реабилитационного центра для бойцов на 450 коек, сообщает ИА PrimaMedia.
«На фронте находится 50 тысяч приморцев», — заявил Олег Кожемяко.
По словам губернатора, 13 приморцев получили «Героя России», еще 11 удостоились звания «Герой Приморья».
В 2023 году в Приморье ввели 30 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Они освобождены от уплаты транспортного налога, предусмотрено санаторно-курортное лечение, доплаты к зарплате. Для «Героев России» предусмотрено выделение жилья, если они в нем нуждаются. Жильем обеспечиваются дети военнослужащих. Для детей-сирот, принимающих участие в СВО, предусмотрено приоритетное выделение жилья. За семьяими закреплены социальные координаторы.
Председатель социального комитета ЗС Игорь Чемерис задал губернатору вопрос о реабилитации участников СВО.
«По вашему предложению депутаты приняли более 30 мер поддержки для участников СВО и их семей. 6,1 млрд рублей израсходовано на эти цели. Но какие программы адаптации и реабилитации, возможно, нам нужно проработать?», — спросил депутат.
Олег Кожемяко уточнил, что цифра помощи от края делу спецоперации больше.
«Затрат по СВО со стороны края 9,7 млрд рублей. Это ощутимо», — оценил он.
«Что касается реабилитации, то вопрос стоит большой, — признает губернатор. — И по социальной, и по медицинской реабилитации. Сейчас возвращаются только добровольцы и мобилизованные по состоянию здоровья. По медицинской реабилитации у нас шесть учреждений, где она может проводиться».
По словам губернатора, в крае для участников спецоперации может появиться Дальневосточный центр реабилитации на 450 коек. Планы по его строительству Олег Кожемяко обсуждал с главой высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым и заручился поддержкой. Он уточнил, что сейчас этот вопрос «находится в проработке».