Касым-Жомарт Токаев призвал помнить о жертвах политических репрессий и массового голода

Потрясения затронули весь Советский Союз, но если говорить конкретно о Казахстане, то в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли — только по официальным данным. Серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны.