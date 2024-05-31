Касым-Жомарт Токаев призвал помнить о жертвах политических репрессий и массового голода

В публикации он уточнил, что сегодня, 31 мая, казахстанцы отдают дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия.
«Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории».
В заключении президент отметил:
«Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества».
31 мая казахстанцы традиционно отдают дань памяти тем, кто остался на трагических страницах истории нашей страны. Речь идет о репрессиях, имевших место после Гражданской войны.
Потрясения затронули весь Советский Союз, но если говорить конкретно о Казахстане, то в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли — только по официальным данным. Серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны.
Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Лишенные скота и имущества люди пытались выживать без средств к существованию.