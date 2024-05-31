ВКС России и ВВС Беларуси поразили цели на совместных учениях

МИНСК, 31 мая — Sputnik. ВКС России и ВВС Беларуси поразили цели на совместном летно-тактическом учении, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
По информации Минобороны, в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Беларуси приняли участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 ВКС России.
«В рамках проводимых мероприятий на авиационных полигонах экипажи выполнили практическое применение авиационных средств поражений по заданным целям».
Летно-тактическое учение
Военные Беларуси и России начали проводить совместные летно-тактические учения 27 мая, маневры продлились до 31 мая.
В рамках этих мероприятий стороны планировали усовершенствовать единую региональную системы ПВО. Также целью учений является повышение взаимодействия и выучки органов управления и летного состава.
Военные отработали вопросы управления силами авиации, а также организации взаимодействия. Основные усилия были направлены на решение задач по прикрытию различных объектов — государственных и военных — от ударов c воздуха.
Кроме того, на авиаполигонах экипажи на практике тренировались в прикрытии подразделений сухопутных войск.