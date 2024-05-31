США призовут к «решительному выбору» по Китаю из-за России

В слитых документах американской разведки были обнаружены документы с данными о согласии Китая передать России оружие. По сведениям Washington Post, два года назад Пекин приготовил к поставке оружие, но председателю КНР Си Цзиньпину позвонил американский президент Джо Байден и предупредил об ответной реакции США. Китайский лидер отреагировал гневно и спросил, не угроза ли это. Однако с тех пор Пекин «воздерживается от прямых поставок».