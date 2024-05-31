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США призовут к «решительному выбору» по Китаю из-за России

Вашингтон требует отрезать китайский бизнес от западных рынков, если тот будет помогать Москве. Китай называет обвинения безосновательными. Западным компаниям необходимо пресечь импорт Россией критически важных компонентов через Китай, заявит замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, пишет Financial Times со ссылкой на проект его речи.

Источник: AP 2023

«[США и Европа] должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», — считает Адейемо.

По его мнению, каждый член НАТО и всей поддерживающей Украины коалиции стран должен указать Пекину на неприемлемость поддержки военно-промышленного комплекса России.

В китайском Минобороны назвали претензии США «безосновательными» и пояснили, что всегда занимают «осмотрительную и ответственную позицию в отношении экспорта военной продукции, строго контролируют экспорт товаров двойного назначения и не затягивают намеренно войны ради наживы, как США».

В слитых документах американской разведки были обнаружены документы с данными о согласии Китая передать России оружие. По сведениям Washington Post, два года назад Пекин приготовил к поставке оружие, но председателю КНР Си Цзиньпину позвонил американский президент Джо Байден и предупредил об ответной реакции США. Китайский лидер отреагировал гневно и спросил, не угроза ли это. Однако с тех пор Пекин «воздерживается от прямых поставок».

Власти Китая, так же как и России, неоднократно отвергали обвинения в оказании военной помощи Москве. Кремль подчеркивал, что никогда не запрашивал у Пекина военную помощь.

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