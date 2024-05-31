США призовут к «решительному выбору» по Китаю из-за России

«[США и Европа] должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», — считает Адейемо.
По его мнению, каждый член НАТО и всей поддерживающей Украины коалиции стран должен указать Пекину на неприемлемость поддержки военно-промышленного комплекса России.
В китайском Минобороны назвали претензии США «безосновательными» и пояснили, что всегда занимают «осмотрительную и ответственную позицию в отношении экспорта военной продукции, строго контролируют экспорт товаров двойного назначения и не затягивают намеренно войны ради наживы, как США».
В слитых документах американской разведки были обнаружены документы с данными о согласии Китая передать России оружие. По сведениям Washington Post, два года назад Пекин приготовил к поставке оружие, но председателю КНР Си Цзиньпину позвонил американский президент Джо Байден и предупредил об ответной реакции США. Китайский лидер отреагировал гневно и спросил, не угроза ли это. Однако с тех пор Пекин «воздерживается от прямых поставок».
Власти Китая, так же как и России, неоднократно отвергали обвинения в оказании военной помощи Москве. Кремль подчеркивал, что никогда не запрашивал у Пекина военную помощь.