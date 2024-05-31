Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в беседе с РИА Новости не исключил, что руководство Кишинева может лишить его гражданства из-за российского паспорта.
Ранее Шор в интервью блогеру Стасу Васильеву сообщил, что получил российский паспорт.
«Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства… Это же страна — территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро», — сказал Шор.
Он отметил, что у него нет информации о планах представителей оппозиционного блока «Победа» обратиться к РФ с просьбой о предоставлении российского гражданства.
«Я уверен, что для людей, проповедующих единую идеологию, это абсолютно нормально. В этом ничего такого нет. Это та позиция, которая для меня является входящей в рамки логики», — заключил политик.