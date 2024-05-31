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Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии

Шор заявил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства из-за паспорта РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в беседе с РИА Новости не исключил, что руководство Кишинева может лишить его гражданства из-за российского паспорта.

Ранее Шор в интервью блогеру Стасу Васильеву сообщил, что получил российский паспорт.

«Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства… Это же страна — территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро», — сказал Шор.

Он отметил, что у него нет информации о планах представителей оппозиционного блока «Победа» обратиться к РФ с просьбой о предоставлении российского гражданства.

«Я уверен, что для людей, проповедующих единую идеологию, это абсолютно нормально. В этом ничего такого нет. Это та позиция, которая для меня является входящей в рамки логики», — заключил политик.