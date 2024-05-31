Более 30 мер поддержки участников СВО действуют в Приморье

По словам Губернатора, региональные власти уже взяли на себя заботу о детях тех, кто погиб или стал инвалидом первой группы. Уже обеспечили жильем 69 детей. Семьи с дошколятами освобождены от платы за детский сад. Ученики с первого по шестой классы занимаются в группах продленного дня. Ввели бесплатное питание для детей и студентов, которые получают среднее профобразование. Ребята могут бесплатно посещать спортивные секции и учреждения дополнительного образования. Также они получают бесплатные путевки в детские лагери. На уровне региона ввели поддержку по подключению жилых домов к газу — размер выплаты составляет 380,7 тысяч рублей.