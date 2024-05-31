Более 30 мер поддержки участников СВО действуют в Приморье

В крае действует более 30 соответствующих мер поддержки. Об этом заявил Губернатор региона Олег Кожемяко во время отчета перед Законодательным Собранием Приморья о проделанной работе за 2023 год.
По словам Губернатора, региональные власти уже взяли на себя заботу о детях тех, кто погиб или стал инвалидом первой группы. Уже обеспечили жильем 69 детей. Семьи с дошколятами освобождены от платы за детский сад. Ученики с первого по шестой классы занимаются в группах продленного дня. Ввели бесплатное питание для детей и студентов, которые получают среднее профобразование. Ребята могут бесплатно посещать спортивные секции и учреждения дополнительного образования. Также они получают бесплатные путевки в детские лагери. На уровне региона ввели поддержку по подключению жилых домов к газу — размер выплаты составляет 380,7 тысяч рублей.
Приняли закон, который освобождает семьи погибших военнослужащих от оплаты транспортного налога. Героям Приморья и семьям погибших или получивших ранение предоставляется санаторно-курортное лечение.
В этом году для тех, кто вернулся со специальной военной операции, ввели новую меру поддержки — доплату к заработной плате в размере 30 тысяч рублей в течение 12 месяцев при трудоустройстве на краевые предприятия: «Примводоканал», «Примтеплоэнерго», «Примавтодор» и «Тигр-правопорядок». С 1 июня 2023 года в Приморском крае открыт филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». За каждой семьей участника СВО закреплен ответственный социальный координатор, который отслеживает и помогает решать все вопросы, которые возникают у этих семей, отмечает пресс-служба краевого правительства.
«Конечно, все мы четко осознаем — чем лучше работает тыл, тем быстрее приходит победа. Поэтому обязательно продолжим поддержку фронта! Наши земляки — доблестные воины. Сила духа парней на передовой восхищает! У нас 17 человек удостоены звания “Герой Российской Федерации”, 17 — звания “Герой Приморья”. За воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность мы в крае учредили медаль “Участнику специальной военной операции. Отряд “Тигр””. К сожалению, есть и потери… Мы всегда будем помнить наших ребят, погибших за Отечество. Честь им и слава!», — заявил Олег Кожемяко.