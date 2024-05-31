Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет «Нептун» и три десятка дронов, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет “Нептун” и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и двадцать девять беспилотников.
«Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей», — добавили в Минобороны.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об отражении массированной атаки беспилотников в регионе. В Темрюкском районе в результате налета загорелись три цистерны на нефтебазе, ранения получили два сотрудника предприятия.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.