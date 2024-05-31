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Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет

Минобороны: ПВО нейтрализовала над четырьмя регионами 32 БПЛА и пять ракет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет «Нептун» и три десятка дронов, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет “Нептун” и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и двадцать девять беспилотников.

«Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей», — добавили в Минобороны.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об отражении массированной атаки беспилотников в регионе. В Темрюкском районе в результате налета загорелись три цистерны на нефтебазе, ранения получили два сотрудника предприятия.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.