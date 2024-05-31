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Партию техники передали приморским бойцам в зону СВО

Два автобуса и внедорожник пополнят материальную базу приморских морпехов и отряда «Тигр».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Инициатором отправки машин на фронт стал благотворительный фонд «РУССАР» и Общероссийский Народный фронт. По словам представителя Приморского отделения фонда Евгения Панкова, организация отправила уже 40 автомашин бойцам в зону спецоперации.

«Этой работой занимаемся с самого начала боевых действий, у меня у самого там находятся два брата. Регулярно выезжаем на линию фронту, передаем технику, все необходимое для наших военных», — рассказал он.

Машины подготовлены и готовы к работе, в том числе в боевых условиях, отмечает пресс-служба краевого правительства. Техника поступит в распоряжение 155-й отдельной Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и приморского добровольческого отряда «Тигр».