Партию техники передали приморским бойцам в зону СВО

Инициатором отправки машин на фронт стал благотворительный фонд «РУССАР» и Общероссийский Народный фронт. По словам представителя Приморского отделения фонда Евгения Панкова, организация отправила уже 40 автомашин бойцам в зону спецоперации.
«Этой работой занимаемся с самого начала боевых действий, у меня у самого там находятся два брата. Регулярно выезжаем на линию фронту, передаем технику, все необходимое для наших военных», — рассказал он.
Машины подготовлены и готовы к работе, в том числе в боевых условиях, отмечает пресс-служба краевого правительства. Техника поступит в распоряжение 155-й отдельной Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и приморского добровольческого отряда «Тигр».