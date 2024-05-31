Белый дом прокомментировал вердикт по делу Трампа

Ранее в этот день жюри присяжных признало Трампа виновным в фальсификации документации в рамках первого уголовного дела. Сам Трамп по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, который был намерен таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах.