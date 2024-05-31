Белый дом прокомментировал вердикт по делу Трампа

«Мы уважаем верховенство закона, дополнительных комментариев у нас нет», ― приводит слова Сэмса газета The New York Times (NYT).
Ранее в этот день жюри присяжных признало Трампа виновным в фальсификации документации в рамках первого уголовного дела. Сам Трамп по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, который был намерен таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах.
На обвинительный вердикт присяжных в тот же день отреагировал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. Он назвал этот день в американской истории позорным и заявил, что мероприятие было исключительно политическим, никак не связанным с законом.
Член конгресса США от Республиканской партии, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин поддержала его мнение, написав на своей странице в Х, что «нет ничего, чего демократы боятся больше, чем очередного президентства Трампа».
Пресс-секретарь предвыборного штаба действующего президента страны Джо Байдена Майкл Тайлер, напротив, подчеркнул, что признание Трампа виновным в фальсификации документации доказало, что верховенство власти в Соединенных Штатах принадлежит закону.
21 апреля агентство Bloomberg сообщило, что по итогам марта экс-президент США Дональд Трамп потратил $4,9 млн на судебные издержки. Тем временем из отчетов о финансировании его предвыборной кампании стало известно, что на счетах для оплаты услуг адвокатов Трампа осталось всего $6,8 млн. Таким образом, пишет Bloomberg, бывший президент США вынужден искать новые источники финансирования, чтобы покрыть расходы на адвокатов.
Первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против Трампа началось в Нью-Йорке 15 апреля.
Трампу предъявлено более 90 обвинений. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.